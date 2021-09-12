福建莆田爆新疫情 累計24宗現校園感染

國家衛健委派專家指導抗疫

5區升為中風險 2區高風險

莆田市政府新聞辦稱，莆田此輪疫情累計報告24宗核酸陽性病例，其中6宗確診、18宗無症狀感染。根據流行病學調查結果，判定莆田市仙遊縣楓亭鎮秀峰村、耕豐村、九社村、蘭友社區、霞街社區為中風險地區，仙遊縣楓亭鎮鋪頭社區、麟山村為高風險地區。累計判定此次疫情的密切接觸者500人，次密接821人，集中醫學觀察885人。同時擴大楓亭鎮核酸檢測，累計採集81,938人份樣本，已出結果10,102份；累計採集環境樣本113份，核酸檢測結果陰性98份，陽性15份。

「今日仙遊」微信公眾號10日8時發布信息稱，當地發現6宗核酸檢測陽性人員，經專家研判，疫情源頭疑為由新加坡入境人員林×傑導致的傳播鏈。8月19日仙遊縣按規程將林×傑點對點轉運至仙遊縣集中隔離點集中隔離，3次核酸檢測均為陰性，後於8月26日實行居家健康監測。本月10日，在流調溯源時，發現其共同居住的1名家庭成員林×發及其同伴等6人為核酸陽性，均已送定點醫院隔離診治。

3學生確診 兩人為兄弟

6名確診病例中有3人為學生，其中兩人為親兄弟，顯示本輪已經出現校內感染。莆田市政府通報稱，這次新加坡境外輸入病例經過21天隔離，其間9次核酸檢測結果均為陰性、1次血清檢測也為陰性，9月10日核酸檢測才呈陽性，病毒潛伏期較長。而本次疫情的19個相關病例標本，已送至福建省疾控中心測序基因，結果初步判定為Delta變種病毒。

省市際班車停運

昨日，莆田汽車站、莆田市公交集團、仙遊縣公交公司先後發布通知，即日起所有省、市際班車全部停運，何時恢復運行待另行通知。記者通過鐵路12,306售票系統查詢發現，莆田跨省和跨市高鐵暫未受到影響。

（綜合報道）

（新冠疫情）