王毅訪越籲珍惜南海和平局面 再贈300萬劑疫苗

越方：願加強海上務實合作

中國外交部網站消息，當日王毅和越南常務副總理范平明共同主持中越雙邊合作指導委員會第十三次會議，王毅指出，雙方要牢固樹立命運共同體意識，不忘傳統友好初心，牢記共同理想信念，攜手捍衛社會主義制度、發展社會主義事業。中方堅定支持越南黨政領導集體順利施政，願繼續為越方抗疫提供支持。中央社引述越通社10日深夜報道，王毅在會中宣布中國將再捐贈越南300萬劑新冠疫苗，但外交部稿中並沒提及。

王毅稱，雙方要依託陸海相連優勢，鞏固經貿投資態勢，加快推進「一帶一路」和「兩廊一圈」對接合作，力爭今年雙邊貿易額取得更大突破。他強調，雙方要把海上問題置於雙邊關係適當位置，不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的單方行動。范平明則稱，越方願同中方一道落實兩黨兩國高層共識，維護運行好現有合作機制，加強海上務實合作。

雙方分別就推進下階段合作達成廣泛共識，同意在推進社會主義事業中相互支持，加強在國際事務中的協調配合。另外亦宣布成立貿易暢通工作組，簽署兩國商務部門間新的5年合作諒解備忘錄及經濟技術合作協定。