粵：舉全省之力推動橫琴前海方案落地

日前在廣州舉行的廣東省級、市廳級主要領導幹部專題研討班上，李希稱，除深化同香港、澳門互利合作，服務港澳鞏固發展優勢，攜手提升區域綜合競爭力外，還要牢牢把握中央賦予的戰略定位，切實用於統領兩個合作區建設的各項工作；同時加強規則銜接、機制對接，探索新型管理體制，健全法治保障。《南方日報》昨報道，會議以電視電話會議形式開至各地級以上市。

李希促探索新型管理體制

而在10日廣東關於推動兩合作區建設的新聞發布會上，馬興瑞表示，省委、省政府堅持把貫徹落實中央兩個方案作為重要政治任務來抓，舉全省之力推動落地落實。金羊網引述馬興瑞表示，接下來廣東將攜手港澳高水平抓好兩個合作區建設，目前廣東正編制橫琴、前海總體發展規劃，謀劃安排好空間佈局、要素保障、重大項目。廣東將推動橫琴加快構建與澳門一體化高水平開放的新體系，推動前海擴大服務貿易、金融、法律等現代服務業開放。

橫琴前海建青年創業谷夢工場

馬興瑞稱，廣東還將認真落實國家惠港惠澳政策，努力為港澳居民在合作區學習、生活、就業、創業提供更加便利的條件。此外，將高水平建設橫琴澳門青年創業谷、前海深港青年夢工場等平台，在粵創業的港澳青年既可以享受港澳扶持政策，也可同等享受內地創業培訓補貼、租賃補貼、小額貼息貸款、人才房等優惠政策。

明報記者

（大灣區）