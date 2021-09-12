華府擬准台駐機構更名「台灣代表處」 FT披露美台官員在美會談 華使館：堅決反對

台外長國安會官員

赴美「特殊管道」會談

據英國《金融時報》昨日披露，拜登政府正考慮允許台灣更改其「駐美國代表處」名稱，將「台灣」一詞納入其中。多名了解內幕的人士透露，美方正認真考慮台灣方面的要求，將「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。報道稱，美國和民進黨當局高級官員10日在距離華府約80公里的馬里蘭州安納波利斯舉行「特殊管道（Special Channel）」會談，台灣出席官員包括國安會秘書長顧立雄和外交部長吳釗燮。由於訪問受限，二人無法前往華盛頓。

報道引述兩名知情人士消息披露，白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）表示支持更名主張，美國國家安全委員會內部以及國務院亞洲事務官員亦對此廣泛認同。知情人士透露，更名最終決定尚未做出，並需要拜登簽署行政令方可正式生效。一名參與會談的人士透露，在特朗普政府任期結束時，台灣民進黨當局曾與美方討論更改代表處名稱的問題。今年3月，民進黨又向拜登政府提出正式請求，此後一直在催促美方作出這一改變。

據中央社報道，台灣外交部昨日未回應事件，僅指出全面強化及提升台美關係，一直是政府努力目標，將持續深化台美在各領域合作。台灣行政院長蘇貞昌昨表示，台灣人的代表處本來就叫台灣代表處，這樣符合事實、方便辨識，也容易區隔。國民黨則說，如果駐外機構存在更名的可能性，「首選將是中華民國」。

蘇貞昌：名稱符事實便辨識

《金融時報》引述中國駐華盛頓大使館稱，中方「堅決反對」美國與台灣的任何官方互動。該發言人表示，「美國必須停止與台灣的任何官方往來，不向『台獨』勢力發出任何錯誤訊號，不挑戰中國底線，妥善處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和兩岸和平穩定」。

立陶宛7月允許台灣以「台灣」之名在當地設立代表處之後，官方8月宣布召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐華大使。

民眾黨立委稱有安撫意味

中評社引述曾任台灣中山大學社科院長的台灣民眾黨立委張其祿說，在習拜二次通話後，美國此舉「有安撫台灣的味道」，不想又讓台灣覺得美國承諾不保；但中美大概不脫「衝突、妥協、更進一步」的螺旋進程，有時候把衝突、美對台承認規格拉高一點，但大國本身還是知道須節制。

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