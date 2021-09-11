穿李寧戰全運 國羽一姐爆鞋割腳 陳雨菲：像鋼絲把腳趾劃開 李寧：關注運動保護

停賽包紮再換鞋 晉級四強

當日的比賽由陳雨菲對福建隊的韓悅，至第二局陳雨菲以10：8暫時領先的情况下，突然請求暫停比賽，並請場地醫生包紮其右腳腳趾公，之後繼續賽事。至第三局，陳雨菲仍感不適，乾脆換上另一雙紅色球鞋。最終以2：1戰勝對手，助浙江隊以3比0的成績晉級四強。

電視轉播畫面顯示，受傷後再次上場的陳雨菲跑動不夠積極，右腳移動受限，面露「疼痛難忍」的表情。世界羽毛球聯合會（BWF）官方微博發布的圖片顯示，陳雨菲右腳腳趾公前端有一條大約一厘米長的傷口，血滲白襪。

賽後陳雨菲接受陝西都市快報採訪時表示，「（受傷）對比賽有一點的影響，比如往前衝的時候會頂到」。在回應傷情時，陳雨菲表示：「第一局打的時候鞋前面不知道怎麼開了，有個像鋼絲還是線一樣的東西把我的腳劃開了。那個東西一直刮我的大拇趾，所以換了一雙之前的鞋穿著打，多少比之前的好一點。」

疑今年新款 鞋頭採耐磨物料

觀察者網稱，陳雨菲受傷時穿著的鞋子，疑似李寧今年新款「鶻鷹Ⅳ女子羽毛球專業比賽鞋AYAR006-2」。產品介紹顯示，其使用了一種名為「TUFF TIP」的鞋頭耐磨材料，應用於鞋面腳趾處，宣稱可以防止鞋面過早磨損。「李寧羽毛球」官方微博早前公布，本屆全運會贊助了北京隊、遼寧隊、浙江隊、四川隊、陝西隊、山東隊和廣東隊這7支羽毛球隊。

本報致電李寧客服查詢有關事情，客服人員建議記者撥打官方總機，但多次撥打李寧在北京的官方總機，卻無人接聽。昨日下午，「李寧羽毛球」微博發布消息，稱知悉陳雨菲在比賽中突發傷情，對她的情况極為關注。公司強調專業的運動保護一直是公司關注的重點，並表示已第一時間與浙江隊及陳雨菲聯繫，進一步跟進傷勢和情况。