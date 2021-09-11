北京聞風：北京建「國際消費中心」 有利雙循環 ／文：鍾鳴九

今年7月19日，國務院正式批准，上海、北京、廣州、天津和重慶率先推行國際消費中心城市的培育建設。如何定義國際消費中心城市？其實在2019年由商務部等聯合出台的《關於培育建設國際消費中心城市的指導意見》指出，國際消費中心城市是現代國際化大都市的核心功能之一，是消費資源的集聚地，更是一國乃至全球消費市場的制高點，具有很強的消費引領和帶動作用。

據官方數據，近10年間，北京人均可支配收入和消費支出穩步增長。2018年，北京人均GDP首次達到2.1萬美元，達到發達經濟體的標準。2008年至2017年，北京社會消費品零售總額連續9年位居全國之首。2020年，儘管受到疫情影響，北京社會消費品零售總額也達2177多億美元。而在2020年全球城市排名中，北京與紐約、倫敦、巴黎、東京、香港、洛杉磯等城市，被稱為新時代的「世界十大國際大都市」。由於持續改善營商環境，北京還連續兩年在中國營商環境評價中排名第一。

2025年前吸國內外品牌設3000店

北京市商務局長閆立剛日前表示，為建成國際消費中心城市，北京力爭用5年時間，在國際知名度、消費繁榮度、商業活躍度、到達便利度、消費舒適度，以及政策引領度等全力提升。同時，將打造具有一批國際影響力的商業街區，形成「商業地標經濟圈」；加大國際品牌引進，打造全球新品首發地，並鼓勵本土原創品牌發展，激勵老字號品牌的創新和多元化發展。

在方案中，包括消費新地標打造行動、消費品牌矩陣培育行動、數字消費創新引領行動等10個專項行動，如在消費品牌矩陣培育行動中提出，到2025年將吸引國內外品牌開設3000家以上首店、創新店、旗艦店，「北京老字號」店230家，打造10個左右老字號聚集區，孵化百個以上新品牌，推動北京成為「首商之都」。

環球影城將開幕 帶動消費市場

據「選址中國」統計，至今年上半年，共有434家首店、旗艦店落地北京，超出去年全年首店入駐數量近250家。而受到即將開園的北京環球影城主題公園商業效應帶動，預計將有一大批高品質首店亮相，推動內需消費升級。學者認為，在國際消費中心城市的引領下，相信未來北京及內地消費市場將獲得新增長動能，帶動高水平對外開放，為「雙循環」創造有利條件。

文：鍾鳴九