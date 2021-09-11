東博會開幕 習：願增戰略抗疫經貿合作

新華社報道，習近平在賀信中指出，中國和東盟建立對話關係30年來，雙方全方位合作不斷深化，互為最大貿易伙伴，成為亞太區域最具活力的合作。面向未來，中方願同東盟增強戰略互信，深化抗疫、經貿等各領域合作，推動區域全面經濟伙伴關係協定早日生效實施，高質量共建「一帶一路」，打造更高水平的戰略伙伴關係，共同維護好本地區繁榮發展良好勢頭。

王岐山在開幕式亦表示，中方堅定奉行「親誠惠容」理念和與鄰為善、以鄰為伴的周邊外交方針，視東盟為周邊外交優先方向和高質量共建「一帶一路」重點地區，支持東盟共同體建設，支持東盟加強在區域合作中的中心地位。在新的起點上，中方致力於推動雙方關係在下一個30年更加繁榮美好。

王岐山：東盟為周邊外交優先方向

王岐山稱，中方願與東盟一道，高質量推進「一帶一路」倡議和東盟各國發展戰略對接；拓展雙方經貿合作，推進區域互聯互通和經濟一體化；深化抗疫合作，加強公共衛生能力建設；培育發展新動能，加強數字經濟、可持續發展等領域合作。同時，擴大社會人文領域交流，促進雙方民眾相知相交，不斷深化友好情誼。