【明報專訊】中國駐美大使秦剛昨日上午6時30分在twitter發文稱,與98歲的美國前國務卿基辛格(Henry Kissinger)會面,並稱「度過了一段愉快時光,從他的遠見、智慧和見解中受益匪淺(benefited a lot from his vision, wisdom and insights)」。秦剛還配上二人會面時的照片,但就沒有透露具體時間和更多的內容。