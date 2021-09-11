拆局：華府面對商界壓力 商撤關稅舉步維艱

商業雜誌《福布斯》（Forbes）9日刊文稱，如果美國現在的零售供給不依賴中國，那其消費導向型經濟將會陷入很大的麻煩，因為越南已經被新冠病毒搞垮。美國這個季節的消費品可能會變得稀缺，價格肯定上漲。事實上現在美國的通脹問題也變得愈來愈嚴重。在這篇《內需旺盛，美國離不開中國》的文中質疑，中美矛盾都是政治問題，為什麼要與商業聯繫在一起？

《福布斯》：美零售要靠中國貨

文章指出，中美之間的矛盾對任何人都沒有好處，對商家來說，需要貨架上有足夠的商品來支撐美國經濟，而符合當今安全和可持續性標準的商品則愈來愈難找。除中國以外的其他國家都或多或少存在着問題，如緬甸有政變，埃塞俄比亞爆發內戰，海地出現地震，孟加拉和越南正抗擊新冠。美國零售業需要中國這個商業伙伴，但美國政府正在把其從身邊推開。

美國美中關係全國委員會會長歐倫斯（Steve Orlins）日前視像出席北京太和論壇時表示，拜登政府正在不斷糾正特朗普時期遺留的問題，更重要的一點，是國務卿布林肯重申了一個中國的政策。他形容這些改變是中美關係改善的小步驟，卻是中美關係向前邁進的一大步。

歐倫斯表示，希望能採取相應簡單的步驟重建互信，並迅速就雙邊降低關稅達成協議。美國財長耶倫曾表示，從經濟角度而言，這些關稅是有害的。但美國貿易代表戴琪則將徵收數千億美元進口商品關稅，視為與中國談判的籌碼。顯然從簡單的一步開始也舉步維難，難怪在中美元首還「將責成雙方工作層加緊工作、廣泛對話，為中美關係向前發展創造條件」。

明報記者