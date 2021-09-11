時隔7月 通話90分鐘 習促關係回正軌 拜登盼競爭不衝突

新華社報道，雙方就中美關係和雙方關心的問題作坦誠、深入、廣泛的戰略溝通和交流，一致認為中美元首就兩國關係和重大國際問題深入溝通，對引領中美關係正確發展非常重要，同意繼續保持經常聯繫，並將責成工作層加緊工作、廣泛對話。

習指中美關係「如何搞好的必答題」

習近平指出，一段時間以來，美國採取的對華政策使中美關係遭遇嚴重困難，中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運，「不是一道是否搞好的選擇題，而是如何搞好的必答題」。他還引用古詩「山重水復疑無路，柳暗花明又一村」，表示希望兩國盡快回到穩定發展的正確軌道。他亦表示，兩國可推進在氣候變化、疫情防控、經濟復蘇及重大國際和地區問題上的協調合作。

拜登稱從來無意改變「一中」政策

拜登表示，兩國沒有理由由於競爭而陷入衝突。美方從無意改變一個中國政策。美方願同中方開展更多坦誠交流和建設性對話，確定雙方可以開展合作的重點和優先領域，避免誤解誤判和意外衝突，推動美中關係重回正軌。美方期待同中方就氣候變化等重要問題加強溝通合作，形成更多共識。雙方還同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫，將責成雙方工作層加緊工作、廣泛對話，為中美關係向前發展創造條件。

白宮：廣泛戰略討論 涉兩國利益價值觀

白宮在聲明中稱，兩國領導人進行廣泛的戰略討論，此次通話是美國為「負責任地管理」兩國競爭所做持續努力的一部分，內容涵蓋兩國利益相近的範疇，以及彼此利益、價值觀存在不同的領域。雙方同意開誠布公處理有關議題，並確保彼此的競爭不會演變成衝突。

疑不滿早前對話無成果 拜登親自出馬

華爾街日報引述華府官員稱，對話氛圍「親切」、「坦誠」，但通話沒具體訴求和結果。此次通話長約90分鐘，由於時間已是華盛頓當地深夜，拜登從白宮居住區的條約廳致電中方。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述美國一名高級行政官員透露，此前雙方的接觸「沒有成果」，拜登對此不滿，因此要求進行此次直接對話，以測試兩國最高級別通話是否會更有成效。

環球時報英文版引述中國國際問題研究院國際戰略研究所副所長蘇曉暉表示，雙方高層近期多次通話均是應美方邀請，包括此次及上月底外長王毅與美國國務卿布林肯通話等，顯示出隨着國際形勢變化和國內壓力，美國和中國溝通的意願日益明顯。至於主動通話是否意味着美國對華政策出現改變，彭博社引述美方官員指出，白宮仍在評估其整體的對華政策，包括其對中國進口商品徵收約3,000億美元關稅的下一步，以及在前任政府期間達成的貿易協定。

不過，中美元首通話，使市場信心得到提振，昨亞洲股匯雙雙上漲。

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