伙男友色誘劫殺7人判死 「女魔頭」喊上訴：相信法律

摘口罩連聲哭說「我不服」

央視新聞報道，法院查明，勞榮枝與法子英（另案處理，已於1999年被槍決）為情侶。1996年至1999年間，二人共謀並分工，由勞榮枝在娛樂場所從事陪侍服務，以美色引誘目標人物，由法子英實施暴力，先後在江西省南昌市、浙江省溫州市、江蘇省常州市、安徽省合肥市共同實施搶劫、綁架、故意殺人4案。案發後，勞榮枝使用「雪莉」等化名潛逃20年，2019年11月28日被捕歸案。

昨在庭審現場，身穿白色連身裙的勞榮枝大部分時間都低着頭。澎湃新聞報道，當審判長宣讀對勞一審判處死刑時，勞即當庭提出上訴，稱幹了這些事不是她的本意，不符合她曾作為一名教師的人格。庭審畫面顯示，勞榮枝聞判決後當場痛哭，她摘下口罩，連說兩句「我不服」。勞榮枝稱：「我相信法律不會冤枉一個好人，也不會放過一個壞人。」

受害人家屬：等到一個圓滿結果

在兩天共15個多小時的庭審中，檢方就勞榮枝所牽涉的罪案舉證。期間勞榮枝否認故意殺人的指控，聲稱自己參與殺人是遭到法子英的脅迫。她又為自己辯護，「我這一輩子沒有殺過一隻雞，沒有殺過一隻鴨，我不敢去做這樣的事情，我只有感恩，做人要有一顆感恩的心 」。

勞榮枝家屬：二審考慮換律師

南昌中院認為，勞榮枝在共同犯罪中起主要作用，屬主犯，應當按其所參與的全部犯罪處罰。勞榮枝故意殺人致5人死亡；搶劫致1人死亡，搶劫數額巨大，並有入戶搶劫情節；綁架致1人死亡，勒索贖金逾7萬元人民幣。雖有坦白情節，但不足以從輕處罰。勞榮枝犯數罪，應依法予以並罰。

新京報報道，在庭審結束後，其中一名受害人陸中明的律師劉靜潔表示，對結果很滿意，儘管勞榮枝百般狡辯，但改變不了她殺人犯罪事實。陸中明的家屬朱大紅表示，「她（勞榮枝）受到法律的嚴懲了。法律是公平公正的，等到了一個圓滿的結果」。勞的二哥勞聲橋亦表示要上訴，並稱二審會考慮換律師。