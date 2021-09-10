京斥非法闖南沙 美：無阻自由航行

第七艦隊官網發布聲明表示，「本福德」號的行動反映美方以維護航行自由和合法使用海洋為原則的承諾，美方將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動，「中國的任何說法，都不能阻止我們」。聲明續稱，解放軍前日的聲明「歪曲美國合法海上行動，並以其過度而非法的南海主權主張，損害該地區鄰國利益」。當日，「本福德」號進入由中國實際控制的南沙美濟礁12海里範圍內海域，其後稱美濟礁是「自然狀態下的低潮高地」，不屬任何國家領土。解放軍組織海空兵力跟蹤監視「本福德」號並警告驅離。

胡錫進籲解放軍構建飛抵關島能力

環球時報總編輯胡錫進前晚在微博稱，美軍就「本福德」號闖入南海兩度發表的態度「非常囂張」，籲「中國要加快構建我方艦機抵近關島、夏威夷開展活動的能力，以其人之道還治其人之身，打擊美方的氣焰」。又稱中國「藍水海軍」讓這樣做成為可能。

《環球時報》亦發表社評指出，對美濟礁周圍12海里海域是什麼性質，中美存在爭議，世界對此也有不同理解；但國際法沒有賦予任何一個國家以軍艦強行闖入挑戰他國所主張主權的權力，且美國根本不是聯合國海洋法公約簽約國，尤其無此權力，美方這樣做是「赤裸裸的挑釁」、「製造了威脅」，「中方不可能無動於衷，必然要採取反制措施」。

另據中國海事局網站消息，中方前日宣布，從昨日起連續兩日在海南島以西的北部灣部分水域開展實彈射擊訓練，禁止其他船隻在訓練時間內駛入。