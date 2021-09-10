黨主席候選人政見會遲到早退 朱立倫被轟不尊重

江啟臣錯愕：黨團結靠行動

中常會前日舉辦黨主席候選人政見發表會，邀江啟臣、朱立倫、張亞中和前彰化縣長卓伯源到場說明參選理念；原定時間80分鐘，不過朱立倫待了20分鐘，其他3人發言時並不在場，自己報告完就離席。中央社報道，江啟臣昨接受廣播節目專訪稱，他感到有點錯愕，覺得為什麼朱立倫不在場，或是為什麼要發言時才進場，質疑朱立倫是否曾與會議主席報備。由於朱立倫離席，在中常會報告結束後，甚至無法拍一張合照，對此江啟臣說，團結要靠行動與制度，否則團結無法長久，這也是基層黨員的心聲，都希望國民黨高層能團結。

張亞中斥朱不把國民黨看眼內

聯合報引述張亞中表示，對人尊重是一種品格，朱立倫在中常會「遲進早退快閃」，「只管自己講，不聽他人說」，是他的風格？習慣？還是傲慢？他不知，但有一點可以確定，朱立倫對於政策說明會是不尊重的，對於其他參選人是不尊重的，對於現場的中常委是不尊重的。「身為候選人，前主席，既然來參加政見發表會，竟如此不尊重中常會及其他3位參選人，更不把中國國民黨看在眼裏，這種黨員適合當黨主席嗎？」