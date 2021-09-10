稱「罪有應得」 官媒：洋牌子不一定高質量

該文章稱，加拿大鵝「無事實依據地」強調產地以彰顯羽絨的保暖性能，利用蓬鬆度等專業知識壁壘來「編織廣告」，包括涉及使用中國《廣告法》禁止的「最高級」一類用語等，「這些說辭很隱蔽，手段很高明。但事實證明，滿屏英文、名牌身份並不能蒙蔽監管人員的眼睛，企業違規經營必被查，查實必被罰。」文章最後提醒消費者，要明白「洋品牌不一定代表高質量，外國的羽絨服不一定比中國的暖」。

促中企加緊研發 與洋牌子競爭

隸屬國務院的《經濟日報》前天也發表評論「抓住撒謊的加拿大鵝」，稱「加拿大鵝可能沒有認真學習過中國的廣告法，也忽略了中國市場的變化」，望其他企業引以為戒。文章表示，近年來，「消費者對洋品牌不再迷信，中國品牌正在崛起，大有我用國貨我光榮的勢頭。中國企業應抓住機會，加強研發、優化經營，用堂堂正正的國潮與洋品牌公平競爭」。