最保暖涉失實 Canada Goose罰45萬 當局指屬虛假宣傳 外媒：涉中加關係緊張

央視財經報道，國家企業信用信息公示系統近日公布針對加拿大鵝的行政處罰信息，處罰事由為「利用廣告對商品或服務作虛假宣傳，欺騙和誤導消費者」。除罰款外，當局責令該公司公開更正並停止發布相關廣告。處罰決定書顯示，希計商貿2018年9月為加拿大鵝在天貓開設官方旗艦店。今年1月19日，上海黃浦區市場監督管理局「接到舉報」並立案調查，發現該旗艦店在發布的內容中稱，其產品所用的羽絨混合材料，「均含有Hutterite羽絨，這是優良且最保暖的加拿大羽絨」。

標榜用特有鴨鵝絨 當局：無關保暖

Hutterite羽絨是指採自加拿大北部Hutterite群落養殖區的鴨、鵝絨毛，但報道指出，「以產地彰顯羽絨的保暖性根本沒有事實依據」，又引述中國羽絨協會及上海服裝行業協會相關專家稱，羽絨的保暖性能和羽絨的蓬鬆度及絨子含量這兩個指標直接相關，而這兩個指標受鵝、鴨的生長周期影響，生長周期愈長，羽絨成熟度愈高，保暖性則愈強。

處罰決定書還指出，加拿大鵝大部分商品使用蓬松度較低的鴨絨，這類產品佔所有產品的69%，因此「以偏概全地」稱其產品所使用的羽絨「均含Hutterite羽絨」、「優良且最保暖」，與事實不符，違反中國《廣告法》有關條例。

退款規定被指損消費者權益

此外，前述旗艦店在「退款說明」中稱，「涉及已損壞或已經使用過的商品，若因質量問題退款，如有必要需經權威質檢部門或加拿大鵝質量部門鑑定，加拿大鵝保留最終判定權」。處罰決定書稱，該條款內容擅自擴大自身對產品的判定權，排除消費者因產品質量瑕疵問題依法享有的權利。

目前加拿大鵝未就事件公開回應。彭博社報道稱，中加緊張關係因華為首席財務官孟晚舟事件持續升溫，自孟晚舟2018年12月被捕，加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）在中國被拘，斯帕弗在上月被判監11年。現在加拿大鵝就於緊張局勢之中被中國盯上。

報道又指出，中國與西方國家在從貿易、新冠疫情到人權等各方面的政治角力，正在助長內地消費者的民族主義情緒。路透社亦提到，愈來愈多外國品牌正在受到中國消費者的質疑和審視。上月，瑞典品牌H&M上海分公司也因欺騙及誤導消費者而被罰款26萬元；而此前H&M還因曾發表關注新疆強迫勞動的聲明而遭中國消費者抵制。

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