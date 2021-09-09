指培訓轉「地下」「變異」 教育部發文促嚴管

家政服務遊學名義避規管

據教育部網站昨日公開教育部辦公廳上周五（3日）向各省、直轄市教育廳（教委）下發的《關於堅決查處變相違規開展學科類校外培訓問題的通知》，要求堅決查處變相違規開展學科類校外培訓問題。通知稱，「雙減」政策出台後，各地大力推進校外培訓治理。但一些地方出現學科類培訓轉入「地下」，換個「馬甲」逃避監管等隱形變異問題，影響政策實施，造成不良影響。通知要求，開展學科類校外培訓須在培訓主體、人員、時間、地點、內容、方式等方面同時符合國家規定，堅決查處不符合要求的學科類培訓。

通知另外舉例，違規「變異」形態包括證照不全，以諮詢、文化傳播、「家政服務」、「住家教師」、「眾籌私教」等名義違規開展學科類培訓；不具備教師資格的人員開展學科類培訓，在職中小學教師開展有償補課；通過「直播變錄播」等方式來開展培訓；組織異地培訓，在居民樓、酒店、咖啡廳等登記場所之外開展「一對一」、「一對多」培訓。

此外，還有以遊學、研學、夏令營、思維素養、國學素養等名義，或者在科技、體育、文化藝術等非學科類培訓中開展學科類培訓；線下機構通過即時通訊、網絡會議、直播平台等方式開展線上培訓。通知促各級教育部門建立辨別機制，監管部門強化執法、暢通舉報渠道，探索將違規機構和個人信息納入全國信用信息共享平台，實施聯合懲戒。

百教師違規補課 私校被罰減收生

另據上游新聞報道，四川天府新區社區治理和社事局上周四（2日）發布文件，成都市實驗外國語學校30餘名在職教師在校外培訓機構違規補課、90名教師可能存在違規補課行為，被取消評優、職務晉升、職稱評定，學校亦被責令壓減2022年招生計劃。該校校長亦被取消年度「評優選先資格」，核減年度薪金。

報道形容處罰範圍及力度在四川省內罕見。公開資料顯示，成都市實驗外國語學校是當地著名私立學校，學校歷年中考重點率80%，本科上線率99.6%。