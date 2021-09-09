美艦闖南沙 解放軍驅離

南部戰區：侵中國主權安全

北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知」計劃在微博指出，這是今年美軍第5次闖南海島礁，也是年內第三次闖南沙島礁12海里，另外兩次在西沙。南部戰區微信公眾號以田軍里名義發表聲明批評，美方行徑嚴重侵犯中國主權和安全，「是其大搞航行霸權、製造南海軍事化的又一鐵證。事實一再證明，美國是不折不扣的『南海安全風險製造者』 ，是南海和平穩定的『最大破壞者』」 。

聲明重申，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

美軍第七艦隊昨於其官網發聲明證實，本福德號駛入美濟礁鄰近海域，在其12海里範圍內「正常行動」，強調有關行動是履行基於國際法的航行權利和自由。聲明又指，美濟礁是「處於自然狀態的低潮高地」，根據國際法，不享有任何領海。

卡爾文森航母群進南海

據南海戰略態勢感知前日發布消息稱，卡爾文森號上月從美國加州聖迭戈基地啟程，本月6日經巴士海峽進入南海。第七艦隊昨亦證實，這是該航母今年首次到南海部署，執行「海上安全行動」，包括固定翼和旋翼機的飛行行動、海上打擊演習以及水面和空中部隊之間的協調戰術訓練，並指此次行動是美海軍在印太地區「日常存在的一部分」。據美國海軍發布的圖片，近期演練中，包括MH-60R「海鷹」直升機等艦載機從卡爾文森號起飛。