稱失德藝人帶貨賺錢 官媒引專家：懲罰應延至網絡

報道點名范冰冰柯震東羅志祥等人

中宣部日前印發有關通知，要求加大對違法失德藝人的懲處力度，禁止劣跡藝人轉移陣地復出。《法治日報》報道指出，范冰冰兩年前被徵收逾8億元（人民幣，下同）補繳稅款及罰款，但當下她仍經常出席時尚活動、登上時尚雜誌，有微博粉絲6400萬、小紅書（App）粉絲1238萬、抖音粉絲669萬，還推出了個人面膜品牌。范冰冰2019年10月在一場直播帶貨與某網紅共同出鏡，幾分鐘內銷售額就逾千萬元。

曾因嫖娼而被收容教育6個月的演員黃海波，也正透過拍抖音短片向粉絲教授表演技巧。報道還點名曾在內地發展的台灣藝人柯震東、羅志祥，柯曾因吸毒被行政拘留14天，羅則因被曝私生活不檢點而沉寂一年多，而今兩人在網上仍有粉絲追捧。

報道稱，當下藝人已不再完全借助傳統影視平台發展，更多是依靠網絡平台及網絡流量；因此有專家認為，如讓劣跡藝人活躍在網絡平台，容易令公眾認為懲處不到位，藝人違法失德卻仍過得瀟灑，對社會帶來一定負面價值取向。

有專家指應分違德程度予改過機會

中國電視劇導演委員會常務理事車徑行表示，堅決不能讓劣跡藝人重返舞台、網絡平台，對於嚴重失德藝人永不再用，否則他們既是反面教材，又擁有大量粉絲靠平台賺錢，會誤導青少年。中國政法大學文化娛樂法中心主任劉承韙則認為，即使是違反公序良俗和道德要求的藝人，也應區分嚴重惡劣社會影響和輕度社會影響，可以消弭或者彌補的，可給予悔過自新的機會。