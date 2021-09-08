租賣遊戲帳繞限時令 央視揭漏洞 騰訊：已起訴

內地通過遊戲實名制和設立未成年人保護機制，對未成年人打機實行監管。據央視報道，近期一些電商平台、二手物品交易網站卻出現大量租號、賣號店舖，甚至手機應用程式商店也有租號App可下載，且這些平台基本上沒設實名或年齡限制。當中租賣的帳號涵蓋當下最流行的大部分網遊。

多款遊戲帳號各類等級可選購

報道提及一宗案例，某電商平台商家的商品打出「王者租號」標語廣告，商品介紹中稱「強烈推薦包天/包夜租號，性價比最高」，還強調可提供24小時服務。央視記者聯繫店主後，後者給了一個網址讓其選號，其間並沒有核實買家年齡。

該選號網站上，有王者榮耀、絕地求生和穿越火線3款熱門遊戲帳號可選。在王者榮耀租號區，每個帳號根據等級、英雄角色的不同，每小時租金從十幾元（人民幣，下同）到上百元不等，每個帳號均兩個小時起租。

有商家提供代過「人臉驗證」服務

央視記者花費33元租了兩個小時帳號，利用店家提供的一串租號密碼，通過提前下載的「手遊上號器」App，毋須打開王者榮耀，可直接跳轉進入遊戲登錄界面，整個過程沒有觸發任何實名認證系統。除了租號賣號，網上甚至出現為未成年人提供的代過「人臉驗證」服務，通過技術手段突破遊戲「人臉驗證」環節。

騰訊前晚回應稱，帳號租賣嚴重破壞遊戲實名制和未成年人保護機制，已向超過20家帳號交易平台和多個電商平台起訴或發律師函，要求停止相關服務；呼籲盡快出台相應法規，嚴格管制帳號租賣行為。

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍表示，目前有關法規強調實名註冊，但註冊後難以確認是否為未成年人登錄遊戲，「這個漏洞是很大的」。但他指出，依新修訂的《未成年人保護法》規定，國家將建立統一的未成年人網絡遊戲電子身分認證系統，當局也擬制定防沉迷實名認證技術行業標準。

朱巍說，防止未成年人沉迷遊戲是整體體系，既包括行業守法，亦要求互聯網平台真正將技術和法律結合，落實主體責任；此外，家長、學校和社會也要承擔起各自責任。