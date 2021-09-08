清華校長：近十年出國深造校友 逾半已回國

盼學生將個人理想融入國家富强

澎湃新聞報道，邱勇在9月6日清華大學舉行的2021級研究生開學典禮、全校研究生開學第一課上表示，「一個人的人生追求只有同國家的需要和人民的利益相一致才有意義。」並希望學生把個人的理想追求自覺融入到國家富強、民族復興、人民幸福的偉大事業中，成就更有意義的人生。

邱勇還強調，「大學不能脫離她所在的土壤而發展，大學是國家的大學。」並表示，據統計，過去10年，清華大學畢業生出國（境）深造佔比約14.2%，其中超過65%的畢業生到世界排名前50位大學深造。清華校友總會的「清華人」微信小程序註冊信息顯示，截至2021年4月，2002至2011級出國（境）清華校友中已有超半數回國工作，且這比例還在持續擴大中。

據新華網報道，2013年2月，時任中央政治局常委，中紀委書記王歧山曾在十八屆中央紀委二次全會上，強調要加強對配偶子女均已移居國（境）外的國家工作人員的管理和監督。同年3月，「鳳凰衛視」稱，中央要求官員留學海外的子女需歸國。包括正部級以上官員，如果有子女在海外留學，完成學業一年內必須回國，如果逾期不歸，官員職位將會被調整；至2014年此規定將擴大到副部級官員；至2015年擴大到正廳級官員，以此來杜絕被公眾詬病的「裸官」現象。