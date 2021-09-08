稱阿局勢未明朗 專家：納帶路非易事

王義桅：可助阿富汗反恐

曾在2017年率中國外交代表團訪問過阿富汗的中國人民大學外交學系教授王義桅對本報表示，關於中巴經濟走廊延伸到阿富汗問題，早在2017年聯合國有關阿富汗的決議便已提及，認為包括「一帶一路」的相關倡議，有助於阿富汗的和平穩定。而由於歷史原因阿富汗與巴基斯坦長期未設邊境，也造成兩國就恐襲問題一直爭吵不休。因此將中巴經濟走廊延伸至阿富汗，有助於當地基礎設施的完善，亦有助於反恐，和兩國邊境的管控與關係的改善。

但他認為中國需要投資的前提是，塔利班需要結束阿富汗內戰局勢，同時營造法制化、國際化營商環境。但現時阿富汗的局勢以及最近發生的恐怖襲擊，和美國撤軍後是否留下代理人會影響阿富汗未來政局走向，是塔利班能否建立包容性政府的嚴峻考驗，亦可能仍需要有較為漫長的路要走。

長年研究新疆和中亞問題的台灣中亞學會秘書長侍建宇則向本報稱，將「一帶一路」延伸到阿富汗，在現階段並非易事。他認為塔利班過去20年都在打仗而非治理國家，即使中國投入資金，塔利班政權能否做到對中方的承諾或帶來回報仍是未知之數。

明報記者