塔利班再撐帶路 盼入中巴經濟走廊 巴基斯坦表歡迎 京：合作前提是平穩過渡

據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）周一在喀布爾舉辦的新聞發布會上，再次表示支持中國「一帶一路」倡議，並提出希望塔利班能夠加入其中的「中巴經濟走廊」項目。巴內政部長拉希德（Sheikh Rashid Ahmed）對這一表態表示歡迎，巴基斯坦《黎明報》引述拉希德回應，巴基斯坦很自豪與中國的友誼，「如果塔利班也持類似看法，那是很好的」。

央視採訪 塔利班：華是重要大國

穆賈希德近期多次展現參與「一帶一路」意願，並表示希望中國支持阿富汗重建。他周日（5日）接受中國官媒央視採訪時強調，中國既是阿富汗周邊國家中十分重要的大國，也是經濟發達的現代化國家，擁有「良好的領導力和發展經驗」，希望與中國在未來的合作中取得進展。他還特別重申，「不允許任何國家利用阿富汗從事影響其他國家或地區安全的行為」。穆賈希德上周五（3日）在視像出席巴基斯坦-阿富汗青年論壇題為「共同重建阿富汗」的國際會議時，亦明確表示延伸中巴經濟走廊，使之與阿富汗相連接非常重要。此前，在塔利班奪權前，當時的阿富汗政府早已與中國簽署共建「一帶一路」諒解備忘錄。

另外，中國外交部上周五（3日）舉行的記者會上，發言人汪文斌回應表示，注意到阿富汗塔利班方面希望繼續積極支持和參與「一帶一路」建設的有關表態。汪文斌表示，中方希望阿富汗局勢平穩過渡，實現持久和平穩定。「這是阿富汗下階段開展對外合作的前提，以及各國企業赴阿投資興業的基礎」。

中巴經濟走廊的相關建設項目近期多次遭遇恐怖襲擊。7月時，一支運送中國工人的車隊在巴基斯坦北部靠近阿富汗邊境地區遭遇汽車炸彈，造成9名中國工程師死亡；瓜達爾東灣快速路項目，載有中國人員的車隊上月亦遭遇自殺式炸彈襲擊，造成1名中國人輕傷，2名當地兒童死亡。

專家料中國短期難大規模投資

「德國之聲」引述跨國非政府組織「反極端主義項目」（Counter Extremism Project）高級主任辛德勒（Hans-Jakob Schindler）表示，中國不太可能在近期啟動對阿富汗的大規模投資。辛德勒認為，阿富汗基礎設施落後，擁有銅礦開採權的中國企業將難以將資源運出。此外，當地缺乏足夠的水資源來進行採礦作業；而當地的安全形勢也會進一步推高在阿富汗的採礦成本。

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