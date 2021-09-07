學者：若橫琴成效佳 可推廣「深港合作區」

彭澎又稱，澳門本身產業單一，空間狹小，橫琴深度合作區在某種意義上是為澳門擴展空間。彭澎透露，早年準備開發橫琴時，他參加討論和考察，當時澳門「租借」橫琴發展，但內地當局認為，澳門租借給葡萄牙99年才回歸，又租給澳門一塊地，這與澳門回歸理念有衝突，所以沒有答應。他指出，現時沒有主權爭議問題，更多考慮澳門本身該如何發展，以及自貿區還有什麼新的形式，橫琴這個模式可能「倒逼」深港合作模式，形成一種競爭關係。

稱港遭制裁 濠「另闢蹊徑」

彭澎表示，橫琴粵澳深度合作區對粵港澳大灣區是新的突破口，原來大灣區更多考慮廣州、深圳、香港的帶動作用，此三地的地區生產總值經濟量級差不多，產業比較發達，也各有優勢，澳門並沒有相當的實力；現在廣、深競爭，深圳全面超越香港，香港內部這兩年不穩定，而澳門還有潛力可挖掘。他舉例稱，澳門與葡語系國家有長期良好關係，近年以美國為主的西方國家對香港實施制裁，但並未制裁澳門，澳門因此可能成為中國與歐洲、拉丁美洲合作的重要通道、平台，這是「另闢蹊徑」。

明報記者

（大灣區）