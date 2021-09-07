橫琴澳門一體化 推「一次放行」過關 林鄭：探討為《方案》提供支持與貢獻

「二線」人員進出無限制

據內媒報道，合作區實施範圍為橫琴島「一線」和「二線」之間的海關監管區域。其中，橫琴與澳門特區之間設為「一線」；橫琴與內地之間設為「二線」。有關「人員進出高度便利」方面，總體方案提出，「一線」在雙方協商一致且確保安全基礎上，積極推行合作查驗、一次放行通關模式，即過境人員毋須經兩道關口，只集中接受一次檢查便可過境。其間做衛生檢疫和出入境邊防檢查，對出入境人員攜帶的行李依法實施監管。

報道又稱，將加快推進澳門大學橫琴校區與橫琴口岸的專用通道建設，探索在澳門大學橫琴校區與合作區之間建設新型智能化口岸，高度便利澳門大學師生進出合作區。「二線」對人員進出不作限制，對合作區經「二線」進入內地的物品，研究制定相適應的稅收政策，按規定監管。

方案的發展目標是到2024年澳門主權移交25周年時，粵澳共商共建共管共享體制機制運作順暢，琴澳一體化發展格局初步建立，促進澳門經濟適度多元發展的支撐作用初步顯現。

目標：2024年建共管格局

另據官方的「珠海發布」微信公號昨報道，珠海市委書記郭永航表示，將舉全市之力支持配合服務好橫琴粵澳深度合作區建設。

對於前述方案，特首林鄭月娥昨表示，《橫琴方案》將為澳門產業多元化創造條件，並提供不少有利產業發展的措施。林鄭稱，自港珠澳大橋開通以來，港澳和港珠的距離已大大拉近，為香港參與橫琴發展提供有利條件。在中央和廣東省支持下，港珠兩地機場正推進進一步合作，提升空運和物流能力，相信也會有助橫琴的產業發展。

（大灣區）