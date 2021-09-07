兩加人被押千日 家屬促放人 外交部：犯罪「鐵證如山」

康明凱牢房踱步維持健康 斯帕弗練瑜伽

路透社報道，周日的活動有數百人參加，他們聚集在渥太華的一處公園，部分民眾穿著印有康明凱與斯帕弗名字及「7000步挺自由」字樣的白色T恤，手持「#把他們帶回家」（bring them home）的標語。 兩人家屬在facebook發文指出：「康明凱每天在牢房走7000步以維持身心健康，斯帕弗藉由瑜伽、打坐及健身維持體格強健。」

加拿大外長加爾諾周日亦發表聲明，稱康明凱、斯帕弗已被中方「任意拘押」1000天，譴責中方司法程序「不透明」。

外交部發言人汪文斌昨回應稱，康明凱、斯帕弗涉嫌危害中國國家安全犯罪被公訴，從有關部門披露信息看，二人犯罪鐵證如山。汪文斌並指出，談到「任意拘押」、「脅迫外交」，中國公民孟晚舟才是真正的受害者。近1500萬中國網民聯署要求加方立即無條件釋放孟晚舟；加方應立即糾正錯誤，釋放孟晚舟並讓她平安回到中國。

康明凱與斯帕弗於2018年12月被捕，此前不久，加拿大根據美國的引渡逮捕令，逮捕華為財務長孟晚舟。上個月中國法院以間諜罪判處斯帕弗監禁11年，至於孟晚舟，上個月加拿大卑詩省法院的庭審結束後，她還在等待引渡到美國的判決。