學者：加強監管非「煞車」

《21世紀經濟報道》報道，中國信息通信研究院政策與經濟研究所監管研究部主任李強治表示，內地不少互聯網企業規模很大、發展速度很快，甚至「無序擴張」，但在核心科技創新上，與國際數碼巨頭相比仍有不小差距，在全球缺乏創新能力和國際競爭力；同時，很多基本的市場規則尚未建立，導致很多行業出現「無序競爭、同質化競爭」，無益於數碼經濟長期可持續發展。因此，劉鶴在致辭中強調「創新」和「高質量發展」。

李強治：企業「無序擴張」 外部介入打破局面

李強治續稱，劉鶴的致辭還闡述了民營經濟的貢獻，其原因是數碼經濟從一開始就由民營經濟主導，加強監管是要為民營經濟的公平競爭和健康發展創造更有利的制度環境。他說，當前互聯網行業的一些無序競爭不僅限制大量中小民營企業的競爭力，也開始損害整個行業的發展潛力，使部分領域出現「劣幣驅逐良幣」和「內捲」傾向，「而通過監管這樣一個外部因素的介入，有利於打破這種局面。」

李強治並指出，中國多次強調將堅決保護產權和知識產權，表明中國支持民營經濟發展的方針政策現在、將來都不會改變。