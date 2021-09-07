近年屢被整改 外界質疑「開倒車」 劉鶴：習重視「數字經濟」 支持民企不變

中新社報道，由工信部、河北省政府於2019年起每年主辦的中國國際數字經濟博覽會（CIDEE），昨起一連3天在河北石家莊舉辦，主題為「創新發展與數字經濟」。劉鶴在開幕式致辭時指出，發展數字經濟必須認真落實新發展理念，以強烈的創新和危機意識，主動創造條件，把握發展機遇，實現經濟社會高質量發展。

稱以危機意識主動創造「條件」

劉鶴表示，要把人才作為重中之重，充分發揚企業家精神；要善於創造軟環境，持續完善法治環境，適度超前建設基礎設施，改善資源和服務供給，保護公平競爭、反對壟斷；要善於發現和利用比較優勢，結合不同地區產業特點，努力創新，開展差異化競爭。

致辭中，劉鶴指出，必須大力支持民營經濟發展，使其在穩增長、穩就業、調結構、促創新中發揮更大作用，稱民營經濟為中國貢獻了「50%以上的稅收、60%以上的GDP（國內生產總值）、70%以上的技術創新、80%以上的城鎮就業、90%以上的市場主體數量」。他強調，中國「支持民營經濟發展的方針政策沒有變，現在沒有改變，將來也不會改變」，又表示要堅決保護產權和知識產權。

內地近年不斷加強對互聯網企業的監管整治，提出要打擊反競爭行為、不正當競爭及資本無序擴張，遏制數據安全風險等問題，包括阿里巴巴、騰訊、美團、滴滴出行等多家互聯網巨頭都遭到當局約談、調查甚至處罰（見表）。近期，當局監管之手從互聯網伸向教育行業，「從嚴治理、全面規範」校外培訓，對教培領域私企造成衝擊。此外，對河北敢言民營企業家孫大午以「尋釁滋事」罪名判監18年等事件也引發關注。

分析：近日提「共同富裕」 料私企成犧牲品

有分析文章認為，前述有關行動顯示「國進民退」，即國家要限制民企發展，收編其資本和影響力。在習近平近日提出「共同富裕」、加強對高收入的規範和調節後，更有推測稱大型私企或進一步被「開刀」，成為達成「共同富裕」的犧牲品。

而此前，當局多次就此回應，以「安撫」民企。習近平今年4月在廣西視察時曾表示，「黨和國家在民營企業遇到困難的時候給予支持、遇到困惑的時候給予指導，就是希望民營企業放心大膽發展。」中央財經委員會辦公室副主任韓文秀上月則在記者會稱，「民營企業和民營企業家是自己人，對自己人既要厚愛、也要嚴管」，因此要對資本設置「紅綠燈」，嚴格整治有害因素，讓民企及民營企業家都能「健康成長」。

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