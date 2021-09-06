遊戲「限時令」首周末 伺服器塞爆 騰訊致歉

「王者榮耀」是一款多人團隊對戰遊戲，其官方數據顯示，總註冊玩家超過5億，日活躍用戶數在去年11月已超過1億。綜合觀察者網、《中國證券報》等內媒報道，上周六（4日）晚，不少玩家陸續在微博反映，在登陸遊戲時遭遇各種問題，如無法完成對手「匹配」、無法進入對戰等，而「王者榮耀崩了」的話題亦迅速登上微博熱門。

限玩1小時 未成年玩家網上哭訴

有未成年玩家「哭訴」：「等了一個晚上居然崩了」；直至規定的遊戲截止時間9時，仍有玩家稱「還是玩不了」。其他成年玩家亦受影響，有人自嘲「我23歲了開把遊戲也不讓？」新浪微博首席執行官王高飛也發微博「吐槽」，稱「周末限制1小時就行了，為啥還非要8至9點？」

「王者榮耀」當晚約10時表示收到反饋，部分玩家出現排位賽、巔峰賽進入異常的問題，已處理問題，逐步恢復。王者榮耀對玩家表示抱歉，稱將給所有玩家發放一些遊戲道具和積分作為補償。

不過「王者榮耀」沒有解釋伺服器異常的具體原因。網民估計，這可能是因為大量未成年人在規定的遊戲時間內登陸遊戲，導致伺服器異常。

本報記者昨晚在微博觀察，仍有不少網民抱怨玩「王者榮耀」時遇到無法登入、卡頓（不流暢）等問題，質疑遊戲「bug（漏洞）還沒修復好嗎？」

嚴格「防沉迷」 夠鐘即踢出場

國家新聞出版署上周下發《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》。騰訊此前表示，將根據通知要求，陸續升級「王者榮耀」的防沉迷措施。不少遊戲玩家近日反饋，這次「王者榮耀」防沉迷非常嚴格，到時間會直接「踢下線」，連打完一局都不能。

除了限制未成年人打機時長，騰訊還對遊戲消費作出限制，未滿12歲的用户無法為遊戲充值；12歲或以上未滿16歲的用户，單次及每月充值上限分別為50元（人民幣，下同）、200元；16歲或以上未成年用户，單次及每月充值上限分別為100元、400元。