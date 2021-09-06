棄用美元 中俄往返飛機入油以本幣結算

今日俄羅斯（RT）網站昨報道，久科夫說，「我們計劃將從9月開始用人民幣和盧布，到今年年底，我們幾乎可以將中國所有航空燃油的支付都轉換成人民幣。」他補充說，在俄羅斯機場為中國航班加油的結算貨幣也將被兌換成盧布。

報道稱，俄氣與中國國有航空燃料運營商達成了這項協議，此前，中俄雙方就不再使用美元付款已作漫長的談判。這是中俄航空燃油業務首次將支付方式改為本幣。久科夫說，以人民幣和盧布的實驗性結算顯示出了額外的經濟效應。

俄氣目前在中國運營34個機場的加油業務，報道稱，俄氣和中國運營商計劃到2025年將中俄的飛機加油總量翻一番，達到約25萬噸。而在2021年上半年，俄羅斯天然氣工業股份公司的飛機在華加油站總油量增至5.65萬噸，比去年同期增長12%，比2019年增長29%。

「去美元化」加快 本幣結算創新高

近年來，中俄結算支付體系「去美元化」進程加快。社科院數據顯示，2015年，中俄貿易結算近90%使用美元。2020年第一季度跌至46%的新低，同時，兩國本幣結算份額佔總結算額的24%，創下歷史新高，人民幣結算佔比升至17%，歐元佔比升至30%，盧布結算佔比為7%。