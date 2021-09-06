美軍機逼近台「領空」遭罕見驅離

《自由時報》引述台軍廣播記錄，台軍向該美國軍機喊話「注意，你正在中華民國領空，立即離開」。「台灣西南空域」粉絲專頁分析，根據衛星雲圖顯示，該架美軍E-8C聯合星指揮機，不只超過防空識別區，還一度逼近台「領空」，距離恆春半島僅約25海里，還遭到台空軍驅離「相當罕見」。

解放軍戰機再進台識別區

另外，解放軍昨日有19架次軍機進入台灣西南「防空識別區」，包括「運-8」反潛機、「轟-6」轟炸機、「殲-16」戰機及「蘇-30」戰機。台空軍稱「派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空導彈追監」。翻查資料，解放軍9月已累計進入台灣西南「防空識別區」4天，19次被廣播驅離，今年累計465次廣播驅離。

另據觀察者網報道，解放軍軍機前往台灣西南地區，可能和周邊海域美、日、印、澳、英等多國海軍都派出軍艦巡航或參加聯合演習有關。對於解放軍在台海周邊的軍事行動，東部戰區曾表示，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。