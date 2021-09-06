橫琴島共管藍圖出爐 大學口岸歸澳門管轄

分「一線」「二線」 設物理圍網

新華社報道，方案包括6個部分29條內容，總體方案明確，合作區實施範圍為橫琴島「一線」和「二線」之間的海關監管區域，總面積約106平方公里。其中，橫琴與澳門特別行政區之間設為「一線」；橫琴與中華人民共和國關境內其他地區之間設為「二線」。根據橫琴全島客觀現實情况，對合作區作分區分類施策管理。澳門大學橫琴校區和橫琴口岸澳門管轄區，由全國人大常委會授權澳門特別行政區政府管理，適用澳門有關制度和規定，與其他區域物理圍網隔離；粵澳雙方共商共建共管共享區域採用電子圍網監管和目錄清單方式，對符合條件的市場主體，實施特殊政策。

依照方案明確，合作區管理委員會實行雙主任制，由廣東省省長和澳門特別行政區行政長官共同擔任，澳門特別行政區委派一名常務副主任，粵澳雙方協商確定其他副主任。成員單位包括廣東省和澳門特別行政區有關部門、珠海市政府等。

合作區行雙主任制 兩地共管

方案稱，合作區分線管理的特殊監管體制和發展是率先在改革開放重要領域和關鍵環節大膽創新，打造具有中國特色、彰顯「兩制」優勢的區域開發示範，加快實現與澳門一體化發展。同時充分挖掘粵港澳大灣區制度創新潛力，用足用好澳門自由港和珠海經濟特區的有利因素，加快提升合作區綜合實力和競爭力，有力支撐澳門-珠海極點對粵港澳大灣區的引領作用。