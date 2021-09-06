所有業主同意才能經營 民宿負責人稱門檻極高

今年2月，北京市住房城鄉建設委、市公安局等四部門印發《關於規範短租住房管理的通知》，要求短租住房經營者（民宿）通過互聯網平台發布短租住房信息的，應當向互聯網平台提交下列材料：所在社區管理規約或業主委員會、物業管理委員會、本棟樓內其他業主書面同意的材料；物業業主身分證明；房屋權屬證明；出租住房業主同意房屋用於短租經營的書面材料；經營者身分證明；經營者與房屋所在地公安派出所簽訂的治安責任保證書。

紅星新聞引述民宿經營者劉先生稱，其經營的民宿因缺乏一份「本棟樓內其他業主書面同意的材料」，及未與派出所簽訂保證書而被下架。但要補齊相關資料並不容易，「一棟樓業主那麼多，不是每個業主都同意經營民宿」。劉先生說，他在向一戶業主徵得民宿同意材料時，對方明確回絕表示其並不希望社區內有民宿經營。

市民：我一定投反對票

家住海淀區的孫先生對本報稱，過去社區內有民宿。形形色色的人員進進出出，給社區的安全和居民的生活都帶來不好的影響。而部分民宿的承租者或因素質問題，例如過於嘈雜吵鬧等行為，引發社區居民反感。家住朝陽區的黃女士對本報表示，「如果有人詢問我是否同意在本社區開設民宿，我一定會投反對票的。」

明報記者