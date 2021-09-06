環球影城月中開 京整治逾萬民宿 分析：保護園區自家酒店 趁機整頓市場

花逾萬元佈置 民宿今遭平台下架

北京通州環球影城自本月1日開始試運營始後一票難求。諸多民宿經營者亦看準商機，提前部署準備藉此分得一杯羹。「紅星新聞」引述民宿經營者劉先生稱，上月27日突然收到網絡平台發來的下架通知。其稱此影響亦涵蓋附近佈局民宿的其他經營者，「眼看着環球影城就要開業了，本以為能借着這個機會掙點房租錢，現在看來要落空了」。劉先生稱，他在距離環球影城約6公里的社區有兩套住房，一套自住，一套便用來做了民宿；並購置哈利波特的掛畫，牀褥被套也增加了一些小黃人（港稱迷你兵團）的圖案，總花費超過萬元（人民幣，下同）。由於該社區距離環球影城約6公里，即便民宿價格從每間房每天200多元漲到了400多元，預定仍從9月18日以後排期爆滿。

官方促嚴審房源 符6條件准上線

環球影城所帶來的商機讓民宿業者充滿期待之際，上月22日北京通州曾組織網信、公安、住建等部門，聯合召開規範短租住房經營管理工作部署會，面向途家、Airbnb（愛彼迎）、同程藝龍、攜程、美團、小豬民宿等多家平台作政策宣講，要求不合規房源需在7日內從網絡平台下架。《北京商報》報道，會議要求各平台要發揮主體責任，嚴格資訊發布審核。完善使用者協定，改善網站短租住房信息發布和住宿人員信息填報審驗系統，明確內容審核責任，加強內部管理，將責任落實到個人，嚴把信息發布關口，從源頭上杜絕違規房源發布。

小豬民宿負責人稱，線上旅遊機構平台收到整改通知後，除了合規的鄉村民宿外，其他北京民宿均被下架。但現在下架的民宿並非是永久下架，只是要求整改。只要能提供6項資質要求（見另稿），經過平台審核後就能恢復上線。

警消息：民宿以往未規管

有警方消息人士向本報稱，此次對民宿的規範治理並非針對於通州一區。其強調民宿屬特種行業範疇，在管理方面等同於酒店和旅館。因此在住宿登記和消防安全等諸多方面都有要求和規定，「但在過去一段時間，內地在此方面管理幾乎是空白。」他表示當局針對民宿經營的治理，也是對社會和居民乃至租客負責。並稱若民宿使用一些影視主題裝飾作為招徠客源經營之用，有可能會涉侵權問題。

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