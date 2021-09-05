新冠特效藥獲准臨牀試驗

康復免疫人血原料研製 全球首款

靜注COVID-19人免疫球蛋白（pH4）是以經過批准的中國生物新型冠狀病毒滅活疫苗免疫後健康人血漿為原料，採用低溫乙醇蛋白純化分離法，並經病毒滅活及去除方法製備而成的含有高效價SARS-CoV-2中和抗體的靜脈注射特異性人免疫球蛋白。

去年1月30日，中國生物牽頭承接「2019-nCoV感染恢復期患者特異血漿和特異免疫球蛋白製備項目」。同年4月，中國生物全球率先在新冠康復者恢復期血漿療法的基礎上，研發了治療新冠特效藥物「特異性人免疫球蛋白」，以康復者恢復期血漿或經批准的中國生物新型冠狀病毒滅活疫苗免疫後健康人血漿為原料製備而成。

該治療藥物已被納入國家衛健委《新型冠狀病毒肺炎診療方案》。目前全球尚無同類品種藥品上市，全球也尚無其他廠家基於已上市新冠疫苗免疫後血漿開展靜注COVID-19人免疫球蛋白的臨牀申報。目前臨牀仍缺乏針對新冠肺炎的特效治療手段或藥物。

（新冠疫情）