拖頭追撞採藥拖拉車 15死 黑龍江七台河嚴重車禍 副公安部長趕赴現場

拖頭司機死亡 發布會未提意外成因

央視新聞報道，昨晨4時20分許，勃利縣境內229國道大四站鎮雙興鈴村路段，一輛重型拖頭追尾撞及一輛搭載15名採藥民眾的拖拉車，造成包括重型拖頭司機在內的15人死亡、1人受傷。網上影片和相片顯示，事發現場路邊躺着死傷者，被撞的拖拉車車頭與車身分離，而拖頭則撞到路旁的樹林中，車頭嚴重受損。《楚天都市報》屬下極目新聞引述知情人士稱，拖拉車上的人正在去採摘萬壽菊的路上，遭遇一輛拉煤的拖頭追撞，事發現場僅一人生還。公開資料顯示，勃利縣萬壽菊種植面積達2萬多畝，帶動當地2000多農民從事相關產業。

勃利縣昨日召開發布會證實事件，並通報當天凌晨發生的道路交通意外情况及救援情况，回應社會關注。人民網報道，勃利縣副縣長王華鋒表示，4日清晨4時許，車牌黑KA0785的重型拖頭由西向東行駛，與同向行駛的車牌黑0927169的四輪拖拉車追尾相撞，造成15人死亡，其中拖頭司機死亡，拖拉車上14人死亡，1人受傷正在救治中。

發布會稱，目前15名遇難者身分已確定，1名傷者已轉至七台河市人民醫院救治，黑龍江省衛健委已派出專家正在全力救治，目前無生命危險。不過，發布會並未提及這場交通意外成因。

公安部促加強隱患排查 減交通事故

事故發生後，公安部要求當地公安機關全力救治受傷人員，迅速查明事故原因，做好善後處置等工作。國務委員兼公安部長趙克志指派公安部副部長劉釗率工作組趕赴事故現場指導調查處置工作，並要求汲取教訓，舉一反三，全面加強安全隱患排查整改，切實減少道路交通事故發生，維護人民群眾生命財產安全。

東北地區類似的重大交通事故去年也曾發生。去年10月4日，在距離吉林省松原市扶餘市514省道39公里處，一輛載着十幾名到鄰村打工的農民工貨車，撞到前方拖拉車後駛入對面車道，再與對面貨車相撞，造成18人死亡，1人受傷。