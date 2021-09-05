歐議員聯函立總統表支持 稱台灣國際角色重要

促德法不應主導歐中關係

立陶宛駐華大使米克維切涅（Diana Mickeviciene）3日已離開中國返國，《自由時報》昨引述台灣外交部消息稱，歐洲議會對中國關係代表團團長、德國籍議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）與立陶宛籍議員奧什特列維丘斯（Petras Auštrevi￼ius），當日與約60名重量級歐洲議會議員連署，公開致函立陶宛總統、總理及國會議長，針對中國近來的威脅、恐嚇與霸凌，展現與立陶宛團結一致的支持。公開信強調，台灣在國際社會中扮演至關重要的角色，所有歐盟會員國均有權利與台灣深化經濟、文化與外交關係。

昨日，包瑞翰又接受英國《每日快報》訪問，再次強調歐盟各國應團結一致，對華政策不應由德、法兩國說了算，否則將落入中國陷阱。隸屬德國綠黨的包瑞翰指出，德、法不應自私地主導歐中關係，歐盟成員國必須在中國問題上採取一致的立場，否則歐盟恐會被北京「分而治之」，「中國與中東歐國家的17+1或16+1合作機制正是一例」。

台再度感謝歐議會

台外交部昨又稱，對於歐洲議會外委會1日以壓倒性票數通過友台報告及相關修正案後，短短兩日內，再度以具體行動力挺立陶宛及台灣，對此由衷歡迎及感謝。