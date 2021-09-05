張維迎警告干預市場恐「共同貧窮」

稱企業創富 政府方可扶貧

中央財經委員會上月17日舉行會議，強調要促進「共同富裕」，並提出鼓勵捐贈慈善的「三次分配」，對收入重新分配。對此，張維迎1日在中國經濟50人論壇上發表題為《市場經濟與共同富裕》的萬字文章。他在文中表示，市場經濟向每個人提供發財致富的機會並拒絕特權，是「人類有史以來最平等的一種制度」。

張維迎稱，解決貧困問題，政府和慈善機構可以有所作為，但能做的只是把財富從一部分人手裏，轉移到另一部分人手裏，不可能無中生有，「正是企業家創造了財富，政府和慈善機構才有了可用於扶貧的錢」，如果企業家沒有積極創造財富，政府和慈善事業也無法扶貧。他強調，若中國堅持對市場經濟的信心，不斷推進市場化改革，就會走向「共同富裕」；若失去對市場的信念，引入愈來愈多政府干預，「中國就只能走向共同貧窮」。

民企響應共富 浙高官捐款

不過，「共同富裕」得到很多民企的響應，彭博社統計，8月以來，至少73家中國上市公司在業績財報中提及響應「共同富裕」政策。而繼騰訊先後宣布投入1000億元（人民幣，下同）用於「可持續社會價值創新」項目及「共同富裕專項計劃」後，阿里巴巴在上周四（2日）也宣布投入1000億啟動「助力共同富裕十大行動」。

另浙江日報、新京報報道，浙江省官方3日下午舉辦主題為「滙聚慈善力量，助力共同富裕」的「慈善一日捐」活動，書記袁家軍、副書記黃建發，及四套班子的高層官員，到場將捐款投入印有「慈善一日捐」的箱中。而省長鄭柵潔、省政協主席葛慧君等則透過線上方式捐款。