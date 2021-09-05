民進黨拋「三問」 質疑反共變親共

據中央社報道，民進黨發言人劉康彥3日晚表示，民進黨要「三問」國民黨主席候選人，一問國民黨是否還要支持被定位為「一國兩制」的九二共識；二問國民黨的兩岸政策，是否符合國際政經新情勢的變化；三問面對大陸持續文攻武嚇，以軍機、軍艦騷擾台灣，國民黨如何回應對岸片面改變兩岸現狀的問題。

民進黨說，國民黨主席候選人更要解釋清楚，為何國民黨兩岸立場可以從過去的反共、到現在的徹底親共，警告對於中共抱持樂觀且不切實際的期待、誤判國際對於大陸威脅逐漸提高警惕的情勢，會將台灣帶入危險之中。

獨派場外抗議諷「媚共」

張亞中回罵「滾回去睡覺」

獨派「台灣國」理事長陳峻涵昨日下午帶領約10名支持者到政見會會場外抗議，諷刺國民黨主席4名候選人都親中媚共，經常破壞台灣團結，呼籲人民一起來砸毁「蟻窩」，殲滅「蟻后」。TVNS報道，候選人之一的孫文學校總校長張亞中一下車就怒氣冲冲對着示威者喊「滾回去睡覺」，又不斷比出倒讚的手勢，示威者則不斷高喊「一中政策就是中華人民共和國」，雙方火藥味十足。