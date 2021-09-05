選國民黨主席 4子均重兩岸破冰 電視辯論 台媒：均靠攏深藍 疑慮能否帶領贏大選

江啟臣：原汁原味九二共識為基

辯論會於台北內湖TVBS電視台登場，綜合台媒報道及現場直播，4人先各自發表政見，後交叉詰問。尋求連任的江啟臣率先發言，主張以原汁原味九二共識為基礎推動兩岸破冰，重申若連任黨主席，2024年總統大選將無私造王。江啟臣說，現階段兩岸最重要是恢復交流、對話，建立彼此互信，才有可能繼續向前走。他稱，對下一代來說，「兩岸未來的統獨或第三條路，可以有更多想像空間，最重要是確保台海和平安全，兩岸可以競爭、不要戰爭，可以對話不要對戰」。

張亞中搬出孫中山站穩「一中」

張亞中主打「孫中山牌」，表示當黨主席有「救黨、救國、救兩岸」三大使命，包括掃除黨內李登輝「政治餘毒」、向社會募集3億新台幣（約8400萬港元）追打民進黨、結束敵對狀態創造兩岸和平。他多次強調堅持孫中山理念，稱「台灣人也是中國人」，主張與大陸根據他的「和平備忘錄」協商，而備忘錄將用作下次大選，與民進黨進行一場「和平還是戰爭」抉擇。

朱立倫倡恢復駐美代表處

朱立倫遭各方質疑難以整合黨內資源，他回顧20多年從政經歷，展示自己具有政治承擔，稱現在面對更大挑戰，民眾希望國民黨更強更硬。他表示兩岸關係是重中之重，現實是國民黨是在野黨，應推動兩岸社會力的交流，讓交流減少政治性。他又提到對美關係「也是重中之重」，要立刻恢復駐美代表處，「否則民進黨一直說國民黨親中賣台」。

卓伯源：願邀習近平訪台

半路「殺出」參選的卓伯源表示，台灣前陣子被外媒形容為「世界上最危險地區」，但前總統馬英九時期兩岸和平、共存共榮；民進黨支持台獨、操弄反中讓兩岸緊張，只有回到九二共識才能和平發展。他表示願意邀請大陸領導人習近平展開台灣之旅，並一定保障其在台安全。

TVBS新聞網評論指，江、朱維持領先者姿態保守發揮，張亞中則大力抨擊二人，站穩「一中」主張爭取支持；卓伯源開「和平之旅」政治支票令人眼前一亮。但4人言談都往深藍靠攏，強調孫中山精神爭取年輕人支持、談兩岸卻忽略社會對於軍機擾台等觀感，「都在比誰最能代表國民黨」，但是否真的能吸引中間選民或年輕人，帶領國民黨打贏2022與2024大選，仍充滿疑慮。

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