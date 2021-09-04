台機師疑染Delta 就讀桃園兒子確診

打齊AZ疫苗 曾飛芝加哥

據中央社報道，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，兩名機師都是50多歲男性，已接種兩劑AZ疫苗至少14天，符合「突破性感染」定義。早前長榮另外一名感染Delta變種病毒的機師亦曾飛美國芝加哥。指揮中心指揮官陳時中表示，3名機師感染關聯度低；在查清芝加哥航線感染源頭前，已要求長榮加強檢視芝加哥外站管理；在完整報告出爐前，曾赴芝加哥航線的機組人員，入境皆須到指定處所檢疫14天，其間做3次核酸檢測。

全校停課 500人檢疫

就本次兩名感染者的密切接觸者，當局已找到75人待檢測；由於其中一名機師正在上高中的兒子亦告感染，台當局已要求該學生的同學及家長500人集中檢疫。據「聯合報」報道，染疫學生就讀的桃園學校逾2000師生須做檢測。指揮中心表示，過去倘學校有兩人確診方須全校停課，但此案高度懷疑是Delta，為謹慎起見，該校即時全面停課。今年5月台灣爆發的大規模感染，最初亦由機師引起。

（綜合報道）

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