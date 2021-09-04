今日熱話：央媒紛轉載李光滿評論 掀「文革重臨」熱議 駁「革命檄文」 胡錫進唱反調

上月29日，新華社、央視、《人民日報》、《解放軍報》等主要官媒轉載題為「每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行！」的評論文章，該文最初由微信公眾號「李光滿冰點時評」發布。文章列出內地近日一系列整治行動，「從螞蟻上市被叫停，到中央整頓經濟秩序、反壟斷，到阿里被罰182億元和滴滴被查，到中央隆重紀念建黨100周年，提出走共同富裕道路，以及最近對娛樂圈亂象的一系列整治動作，都在告訴我們，中國正在發生重大變化，從經濟領域、金融領域、文化領域到政治領域都在發生一場深刻的變革，或者也可以說是一場深刻的革命」。

文章稱，「變革將蕩滌一切塵埃，資本市場不再成為資本家一夜暴富的天堂，文化市場不再成為娘炮明星的天堂，新聞輿論不再成為崇拜西方文化的陣地」；又認為這是一場政治變革，「人民正在重新成為這場變革的主體，所有阻擋這場以人民為中心變革的都將被拋棄」，而這變革是「向中國共產黨的初心回歸，向以人民為中心回歸，向社會主義本質回歸」。

胡斥描述不當語言誇張：

很擔心勾起某些歷史記憶

李光滿的文章遣詞造句充滿文革味道，突然獲官媒集體熱捧，也引發文革捲土重來的擔憂。海外輿論將這視為「新文革」開始的信號。胡錫進周四發文批評李光滿描述不當，語言誇張，「我很擔心這樣的語言會勾起人們的某些歷史記憶，引發一定範圍的思想混亂和恐慌」。胡錫進說近日的監管行動，是糾正和防止資本野蠻生長以及由此帶來的各種副作用，目的是正在加快經濟社會發展的同時推進共同富裕，強化公平正義建設，所有這一切都是社會治理進一步和上台階的「完善」，「不是什麼『革命』」。

胡錫進指出，李光滿描述中國的變革，彷彿中國要告別改革開放及十八大以來的基本路線方針政策，要形成某種秩序顛覆，如真要革命，「這確屬嚴重的誤判和誤導」。他又稱從自己接觸的很多人中「反覆得到的信息就是：中國要繼續發展，要不斷以有力且穩健的方式自我完善」。

胡錫進的觀點，網民有讚有彈，有網民稱就其親身感受，內地一切都在「向左轉」。新加坡傳媒《聯合早報》專欄「北看記」稱，胡錫進發文，意在對李光滿文章已經勾起的文革聯想「做出適時的解惑」。

撰文者李光滿崇民族主義

曾轟張文宏「病毒共存論」

曾任官媒《華中電力報》總編輯的李光滿，在退休後常以民族主義者自居，8月初上海防疫專家張文宏提出「與病毒共存」後，李光滿曾發文〈「與病毒和諧共處」論是投降主義，必須堅決反對！〉批評。

明報記者