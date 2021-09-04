北京聞風：國際合作頻 中國再釋開放信號 ／文：鍾鳴九

9月2日，2021年中國國際服務貿易交易會在北京開幕。這是北京經歷夏季疫情後官方舉辦的第一場重大國際展會。當晚舉行的全球服務貿易峰會上，國家主席習近平發表視像演說。他表示，中方願同各方一道，堅持開放合作、互利共贏，共享服務貿易發展機遇，共促世界經濟複蘇和增長。

致辭雖簡短，但釋放出一系列政策信號，包括探索建設國家服務貿易創新發展示範區；支持北京等地開展國際高水平自由貿易協定規則對接先行先試，建立數碼貿易示範區；深化「新三板」（全國中小企業股份轉讓系統）改革，設立北京證券交易所等。

此前，2021世界5G大會在京舉辦。該會議被視為推動全球5G產業發展和應用場景創新的重要交流平台，吸引境內外1500餘名業界專家和企業家參會。大會首次推出十大應用案例，並展出34家企業的逾620個5G與各行業融合應用的解決方案及創新產品。

習李分頭視像參與國際會議

大國合作層面，應俄羅斯總統普京邀請，習近平於昨日在北京以視像方式出席俄羅斯第六屆東方經濟論壇全會開幕式並致辭；應法國政府邀請，國務院總理李克強同日亦在北京以視像方式出席第七屆世界自然保護大會開幕式並致辭。中國氣候變化事務特使解振華與美國總統氣候問題特使克里在天津舉行會談，國務院副總理韓正、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅分別通過視像方式會見克里。

近期還有一系列國際合作展會在內地多省市舉行。8月底，「數字廣東 貿易全球」2021雲上．全球數字文旅與休閒產業博覽會舉行；第三屆中國-中東歐國家（滄州）中小企業合作論壇9月1日在河北滄州開幕，來自中東歐16國的700多名嘉賓和代表線上參會，16個重點合作項目集中簽約；第18屆中國-東盟博覽會將於本月10至13日在廣西南寧舉辦。

由此可見，儘管受疫情影響，中國經濟對外開放的方向不僅無變，在具體領域上還在不斷擴闊範圍、措施上不斷升級；通過合作實現互利共贏的思路亦無變，在疫情下擴大合作的意願甚至更迫切。

分析人士表示，當下中國正處於構建改革開放新格局的關鍵時期。從加入RCEP、嘗試促成中歐投資協定談判到積極考慮加入CPTPP，從國家層面到地方層面推進的一系列國際合作均表明，改革開放的步伐不會放緩，還會進一步加快。

文：鍾鳴九