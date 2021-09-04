穗十四五金融規劃 提多項灣區合作

金融業稅收目標5年增43％

年保費收入達1800億

邱億通透露，廣州市的十四五金融發展總體目標，是到2025年全市金融業增加值佔GDP比重從2020年的8.9%提升至9.5%；金融業總資產突破11萬億元（人民幣，下同）；金融業稅收收入達700億元（去年為489.3億元）。在此基礎上，再細分銀行業、保險業、證券基金期貨業、地方金融業4個行業的12個指標，其中銀行機構總資產要在2025年達9.6萬億元，保險業金融機構達115間，年保費收入達1800億元，包括新三板（全國中小企業股份轉讓系統）在內的上市公司達800間，綠色債券累計發行額要達到1400億元。

為達到上述目標，廣州市提出多項重點任務，當中不乏與大灣區金融合作相關。包括要共建粵港澳大灣區國際金融樞紐，以增強金融資源配置能力；要建設大灣區資產管理中心、綠色金融創新中心、數字（碼）金融科創中心、科技金融創新中心、跨境投融資服務中心及金融要素交易中心，有序推進大灣區金融市場互聯互通。此外，推動建立大灣區綠色金融標準體系，建設服務大灣區的綠色金融基礎設施。從區域佈局上，要探索在黃埔區建設大灣區科創金融示範區；南沙區則作為自貿區金融創新示範區和金融業對外開放試驗示範窗口。

圍繞既定目標與任務，相關部門已謀劃一批金融重點項目，包括以廣州期貨交易所為核心，建立期貨產業園區、推進設立大灣區國際商業銀行、爭取廣州作為數碼人民幣試點、推動設立港澳保險售後服務中心等工作。

明報記者 廣州報道