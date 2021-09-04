美眾院修訂通過國防法案 倡與台軍演

中央社報道，根據日前公布的眾院版本草案，與台灣相關內容列於第1242條。草案引述的國會意見表示，根據《台灣關係法》，美國應協助台灣維持抵制任何可能危及台灣人民安全或社會、經濟制度的武力或其他形式脅迫的能力。草案還呼籲美方與台灣舉行實地訓練與軍事演習，確保包括國防官員在內的美台官員在戰略、政策與職能層級的交流，特別是強化國防規劃合作、提高美台軍事力量的相互可操作性與加強台灣後備力量等。

「聯合報」報道，民主黨籍的軍委會主席史密斯（Adam Smith）提出增加太平洋威懾倡議（Pacific Deterrence Initiative）的預算規模，又指總統拜登提出的國防預算跟不上中俄步調。軍委會最後通過，明年度國防預算總額為7780億美元，較拜登提案的7530億美元為多。

7月底表決通過的參議院版法案，呼籲美方維持足以恫嚇北京、以防單方面改變台海現狀的能力，也要求評估美台增進防衛合作的可行性。兩院將協商法案最後版本，再送交總統簽署生效。