FBI周初懸紅500美元通緝華商 外交部反對 遏芬太尼走私 華轟美「邊合作邊污衊」

美國近年多次指摘，當地非法「合成類鴉片藥物」芬太尼（fentanyl）主要來自中國，中美此前雖曾合作打擊跨國販運芬太尼，但近期兩國在該議題再次「交惡」（見表）。

指美政客「中國毒源論」不改

據中國駐美國大使館網站周四的新聞稿，使館發言人表示，2019年5月中國政府在國內尚未出現芬太尼濫用現象的情况下，在全球率先正式整類列管，「這是落實中美兩國元首共識的重要成果，也是中方積極回應美國人民關切」；相反，美國作為全球芬太尼問題最突出的國家，至今仍未正式整類規管芬太尼類物質，「中方敦促美方盡快行動」。

該稿又提到，中國規管芬太尼後，國家禁毒委員會、公安部一直同美國部門保持協作，並強化涉及美國等地區跨境郵包檢查，「根據美方通報，2019年9月至今未再查獲來自中國的芬太尼類物質」；其間中美合作偵破王鳳璽、陳劍平等涉芬太尼罪案，依法判處重刑，並邀請美方赴河北、上海旁聽宣判。

發言人稱，中美禁毒合作成果「有目共睹」，但仍然有個別美國政客和媒體不斷炒作「美國芬太尼主要來自中國」、「中國芬太尼前體經墨西哥向美國流入」；重申至今從未發現有已受規管的「易製毒化學品」流失至墨西哥。談話還提及美國商務部去年5月制裁中國物證鑑定中心、國家毒品實驗室，「這一問題嚴重影響了中方幫助美方禁毒的良好願望」，敦促美方盡快糾正；強調美國芬太尼濫用問題的根源在自身，嫁禍於人無益問題解決，「絕不能一方面感謝中方支持與幫助，另一方面又企圖指摘污衊中方」。

被通緝華商疑在港有公司

美國國務院上月底懸賞500萬美元（約3886萬港元），通緝中國籍男子張建。張建被形容為「芬太尼大老」，2017年被美國司法部起訴至今杳無音訊。當時起訴書提到，張建是香港註冊公司「Zaron Bio-tech （Asia） Co., Ltd」的登記負責人。最新通緝令亦有標注「Hong Kong Zaron」字眼。

對於美方通緝，外交部8月31日回應稱，有關案件是中美雙方2016年以來聯合偵辦，所涉品種當時在中國並未規管，美方沒提供其違反中國法律的證據；認為美方事隔3年又懸賞緝捕相關中國公民，將嚴重破壞中美禁毒合作的基礎，由此帶來的後果應由美方承擔，「中方鄭重要求美方停止懸賞緝捕行為」。

止痛力遠超嗎啡 0.25毫克致命

芬太尼屬合成類鴉片藥物，止痛功效比嗎啡強50至100倍。美國緝毒局（DEA）指出，攝入低至0.25毫克的劑量已可致命。由於低價及易於購買，芬太尼在美國濫用嚴重，每年導致逾1.8萬人死亡，成為濫用藥物案中致命率最高藥物。美國前總統特朗普執政時多次就此向中國施壓，並作為貿易談判條件之一。美國聯邦調查局（FBI）曾表示，流至美國的芬太尼等藥物中，高達95%出自中國；中方否認。

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