灣區購物節近半貨品不銷港 跨境模式網購 需簡體操作入頁面

明報記者廣州香港連線

中新網報道，活動方早前稱，大灣區購物節以「就愛大灣區」為主題（「就愛」為「92」普通話諧音），寓意粵港澳大灣區「9+2」城市群「緊緊抱在一起」。該購物節也是迄今為止大灣區商家參與數量最多、規模最大的網上活動。1300多萬件供選購商品中，超過600萬件可任意「拼單」、「直供」港澳，香港消費者可享滿199元人民幣包郵，澳門滿49元人民幣包郵，港澳均有次日送達和隔日送達等優惠和服務。

購物節還選取92件商品組成「大灣區中國好物夢之隊」清單，其中包含美心月餅、澳門英記流心奶黃禮盒、馬百良安宮牛黃丸的30多種港澳美食、保健品，以及珠三角內地9市的老字號、新產品等。

本報記者在淘寶手機程式地區設置為「香港」跨境模式下，隨機點選購物節清單內粵港澳各地區不同品牌不同類別的數十件商品，從美食、保健品、家電、日用品到電子產品等，接近半數商品頁面顯示「該商品不支持在當前地區銷售」。

而要獲取現金代用券，據活動方介紹是在淘寶搜索「大灣區購物節」，再將手機鏡頭舉高向天，便會進入大灣區購物節頁面，並顯示一輪明月及一個可以「搶紅包」的按鍵，按下按鍵即有機會獲得現金代用券。

線上搶「紅包」不到一元

本報記者分別在廣州、香港測試發現，均要以簡體字輸入「大灣區購物節」才能進入頁面，繁體字不可，此外只要搶到一次紅包便不能再搶。記者分別以4個不同帳戶試搶，均只搶得0.92元。另一方面，淘寶從昨天上午開始亦出現大量用戶出售和徵求大額現金代用券的帖子，也有用戶投訴付了錢卻收不到現金代用券的。

另綜合網上消息，購物節昨天下午還舉行網上開幕儀式，本港藝人鍾漢良作為嘉賓之一登台，分享「在大灣區的童年回憶」；此外，歌手容祖兒也在微博上發短片為購物節做宣傳。開幕式上還發布後期系列「帶貨」直播等活動安排，另9月21日晚將在深圳舉辦一場電影音樂晚會，與購物節聯動，將邀請內地、港澳及台灣藝人「共同唱響大灣區之歌」。

（大灣區）