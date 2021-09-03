《環時》：斯帕弗多次攝錄中國軍備 向康明凱供情報

中新社報道，外交部發言人汪文斌昨在例行記者會上說，從有關部門披露的信息來看，康、斯二人犯罪鐵證如山，中國司法機關在掌握確鑿證據的基礎上，依法處理相關案件。汪文斌強調，孟晚舟事件同前述個案性質完全不同；加方一方面無視美方炮製孟晚舟事件的政治圖謀，以及孟晚舟沒有違反任何加國法律的事實，執意充當美方對中國公民政治迫害的幫兇。

北京稱間諜案與孟晚舟性質不同

另據《環球時報》報道，斯帕弗在中國期間，曾在不同時間多次拍攝中國軍事裝備照片和影片，並將其中部分照片非法提供給境外人員，經鑑定，相關照片和視頻均為機密級國家秘密。斯帕弗還是康明凱的重要情報關係人，長期向康明凱提供各種信息資料。

報道稱，康明凱於2017年至2018年以偽造商人身分、虛構經商事由的方式入境中國，在北京、上海、吉林等地，通過關係人蒐集大量非公開的涉國家安全等信息，並據此撰寫分析報告，經鑑定，康明凱蒐集的信息中包括數份機密級國家秘密和情報。

斯帕弗上月11日在遼寧省丹東市被以為境外刺探、非法提供國家秘密罪，判囚11年，並處沒收個人財產人民幣5萬元，驅逐出境。加拿大總理杜魯多曾發聲明批評判決「不能接受」，司法過程不透明。另外，康明凱為境外刺探國家秘密、情報案目前仍在北京市第二中級法院審理。