楊潔篪晤克里 促糾正對華錯誤政策

稱中美可多方面合作 惟須雙向互利

克里上月31日抵達天津，與中國氣候變化事務特使解振華舉行中美氣候變化磋商，其間多名中國高級官員應約與克里會面。中新社報道，韓正在會面中提出，中美應對氣候變化合作要回歸到《巴黎協定》這一重要基礎上來。

克里表示，美中應保持建設性接觸，共同應對全球性挑戰。美方願與中方加強接觸溝通，加緊落實《巴黎協定》，共同應對全球氣候變化的威脅。美國之音稱，克里在訪華期間與中方談判並提出一項美中兩國都加大減排步伐的建議。

楊潔篪應約會見克里時，批評美方一段時間以來，採取一系列干涉中國內政、損害中方利益的嚴重錯誤行徑，令中美關係遭遇嚴重困難。外交部網站引述楊潔篪稱，中方對此堅決反對、更堅決應對。他又表示，中美對抗不符合任何一方利益，希望美方從中美共同利益和美國自身長遠利益出發，切實糾正錯誤做法，客觀理性地看待中國和中美關係，尊重中國政治制度和發展道路，奉行理智務實的對華政策，同中方一道推動中美關係早日重返正軌。

楊潔篪又說，中美可以加強在氣候變化、疫情防控、經濟復蘇等廣泛雙邊領域以及一系列重大國際地區問題上的溝通、協調與合作。同時，合作必須是雙向、互利的。他表示，中國尊重各國的發展權和選擇權，中國自身的發展權和選擇權也必須得到尊重。「我們願同美方加強氣候變化政策交流和務實合作，促進《巴黎協定》全面有效實施」。克里表示，美方願以相互尊重的方式與中方加強對話合作，共同應對氣候變化，為兩國關係改善發展注入動力。