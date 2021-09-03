歐議會外委會倡駐台辦「正名」 京強烈反對 通過歐台合作報告 外交部促停挑釁對抗

中央社報道，歐洲議會首份「歐盟–台灣政治關係與合作」報告當日在外交委員會表決，以60票贊成 、4票反對及6票棄權通過。報告定於10月送請歐洲議會全體會議表決。報告強調歐盟和台灣是理念相近的伙伴，但中國大陸對台灣現狀及印太地區的和平與穩定構成嚴重威脅，建議歐盟執委會採取行動。報告又鼓勵歐盟與台灣強化官方交流，包括最高層級的交流、呼籲歐盟執委會在今年底前與台灣就雙邊投資協定進行影響評估，以準備展開雙邊投資協定（BIA）談判。

報告另譴責中國制裁立陶宛

外委會還通過報告修正案，建議歐盟駐台的歐洲經濟貿易辦事處（European Economic and Trade Office）更名為歐盟駐台灣辦事處（European Union Office in Taiwan），以反映雙方廣泛合作的關係。

自由亞洲電台引述負責協調報告的瑞典籍歐洲議員魏莫斯（Charlie Weimers）稱，歐洲議會史上首份歐台關係報告發出信息，即歐盟必須加強與台灣關係，尋求全面加強伙伴關係。歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）則強調，中國大陸須停止對台灣的軍事威脅。

台灣外交部發新聞稿，對於歐洲議會做法「高度歡迎及感謝」，稱歐洲議會也臨時新增並通過修正案，支持及歡迎立陶宛同意台灣設立台灣代表處，譴責中國大陸政府對立陶宛實施經濟制裁。並稱台灣與立陶宛同意互設代表處，是台灣與歐盟及歐盟會員國關係持續深化的最佳例證。

台外交部「高度歡迎」歐議會做法

新華社昨報道，中國駐歐盟使團發言人周三表示，歐洲議會外委會不顧中方勸阻，出台所謂「歐盟-台灣政治關係與合作」報告，公然鼓吹提升歐台關係，有關內容遠超歐盟及其成員國對台開展非官方經貿合作、文化交流等範疇，嚴重違背一個中國原則，損害中歐互信與合作，中方表示強烈反對。使團發言人敦促歐洲議會有關委員會及議員認清台灣問題的高度敏感性，立即糾正有關錯誤言行。

中國駐歐使團稱報告損中歐合作

全國政協外事委員會亦發表聲明，奉勸歐方停止拿台灣問題作文章、找麻煩，不向「台獨」分裂勢力發出錯誤的危險信號。希望歐方從中歐關係大局出發，切實恪守一個中國原則，慎重、妥善處理涉台問題，多做有利於增進中歐互信與合作的事。國台辦昨亦就報告回應，又正告民進黨當局，任何拉攏、貼靠外部勢力謀「獨」的圖謀，都注定失敗。

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