抗變種疫苗今服貿亮相 中生物新研4款 包括兩款二代滅活

綜合報道

服貿開幕 習近平今致辭

中國生物微信公眾號昨日消息，國藥集團中國生物將攜針對新冠肺炎的3款診斷試劑、2款特效藥及3條技術路線上研發的4款新冠疫苗參會。中國生物北京、武漢生物製品研究所的兩款新冠滅活疫苗此前均已獲批上市。此次服貿會上，中國生物將展示這2款滅活疫苗的「升級版」，被指能有效中和變種病毒。

另兩款為重組蛋白mRNA

此外的2款疫苗，包括一款重組蛋白新冠疫苗，是全球領先針對變種病毒量身定做的廣譜重組新冠疫苗。報道指，從臨牀試驗情况看，該款疫苗能夠有效對抗Delta等變種病毒。另一款為mRNA變異株新冠疫苗，介紹稱其擁有自主知識產權和特點優勢，目前正在完善mRNA平台建設和大規模生產車間佈局。

兩款特效藥分別是特免球蛋白與單克隆抗體（單株抗體），特免球蛋白是以含有高效價新冠抗體血漿為原料製備的新冠治療藥物；單克隆抗體為具有中和作用的新冠單克隆抗體，既可作為高危人群的短期預防，也可用於病毒感染後疾病的治療，是全球新冠疫情防控研究的熱點。新冠病毒診斷試劑，則有從新冠病毒核酸檢測試劑盒、30分鐘新冠病毒核酸快速檢測試劑盒、新冠病毒中和抗體檢測試劑盒。

國藥集團官網數據顯示，截至8月26日，中國生物新冠疫苗全球生產供應16億劑，已在9個國家註冊上市，接種人群覆蓋196國家及地區，年產能目前已超過50億劑。目前，內地有5款新冠病毒疫苗獲批使用，包括中生北京、中生武漢、北京科興生產的3款滅活疫苗，天津康希諾生產的腺病毒載體疫苗，重慶智飛生產的重組新冠病毒疫苗，接種劑量超過20億劑。

（新冠疫情）